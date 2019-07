Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag acht jaar cel en tbs geëist tegen een 33-jarige man uit Utrecht. De man zou in oktober 2017 zijn 58-jarige schoonmoeder hebben gedood. Zijn partner moet van het OM zes maanden de cel in. Twee andere verdachten hoorden celstraffen van drie en vier maanden tegen zich eisen.

Het slachtoffer werd in haar woning aan de Bangkokdreef in Utrecht aangetroffen. De vrouw woonde daar samen met haar drie dochters en schoonzonen. Twee dochters en twee schoonzonen wordt verweten dat ze de vrouw ernstig hebben mishandeld. Een van de schoonzonen wordt daarnaast verantwoordelijk gehouden voor de dood van de vrouw.

De hoofdverdachte is een 33-jarige schoonzoon van het slachtoffer. Hij zou harde klappen en karatetrappen hebben uitgedeeld. Hij wordt door het OM verdacht van doodslag. De andere verdachten worden verdacht van het medeplegen van mishandeling.

Twee van de medeverdachten verklaarden dat ze het slachtoffer af en toe sloegen omdat ze niet wilde eten. Zij zeiden daarnaast bang te zijn voor de hoofdverdachte en verklaarden zich daarom gedwongen te voelen om mee te doen aan de mishandelingen.

Verdachten hebben geweld bekend

De verdachten gebruikten regelmatig geweld tegen elkaar, maar ook tegen het slachtoffer. Ze hebben het geweld bekend en er zijn videobeelden van. Door een schouwarts werd na de dood van het slachtoffer vastgesteld dat zij veel bloeduitstortingen had.

Ook bleek uit onderzoek dat het geweld over een langere periode heeft plaatsgevonden. Er werden breuken in haar onderkaak, neusbeen, tongbeen, schildkraakbeen, opperarmbeen, elleboog en meerdere ribben ontdekt. Een deel van de breuken was al ouder.

Slachtoffer kwam om het leven door letsel in gezicht, hals en romp

De officier van justitie vindt het bewezen dat de hoofdverdachte zijn schoonmoeder heeft omgebracht, omdat hij de nacht van haar dood wakker was en in de woonkamer was.

Het slachtoffer kwam om het leven door letsel aan haar neus, mond, hals en romp. Dit letsel heeft ze kort voor haar dood opgelopen. Op de plekken waar de verwondingen zaten, is het dna van de hoofdverdachte gevonden.

Hoofdverdachte lijdt aan meerdere stoornissen

Uit psychologisch onderzoek blijkt dat de hoofdverdachte lijdt aan verschillende stoornissen. Hij is antisociaal, heeft kenmerken van borderline en een paranoïde houding. Ook blijkt dat de behandeling van de man moeilijk zal zijn en dat de kans om nog eens strafbare feiten te begaan groot is. Hij is verminderd toerekeningsvatbaar. De partner van de hoofdverdachte is volledig toerekeningsvatbaar. Het OM eist tegen haar zes maanden gevangenisstraf.

De twee andere verdachten zijn verminderd toerekeningsvatbaar omdat zij een verstandelijke beperking hebben. De verwachting is dat begeleiding niet zal slagen, waardoor de officier tegen hen celstraffen van drie en vier maanden eisten.