De gemeente Utrecht start in de binnenstad met een proef voor het verzamelen van

bedrijfsafval. Op verschillende plekken komen ondergrondse containers zodat er geen afvalzakken meer op straat staan.

Nu wordt het bedrijfsafval zes dagen per week opgehaald. "De consequentie hiervan is dat er zeer regelmatig zichtbaar afval in de winkelstraten staat", zegt wethouder Klaas Verschuure.

Er wordt daarom een proef gestart waarbij het afval niet alleen in ondergrondse containers kan worden gegooid, ook wordt het afval gescheiden ingezameld. De Neude, de Mariaplaats en het Vredenburg zijn locaties waar de gemeente de containers wil plaatsen.

"Omdat hier veel bedrijfsafval wordt aangeboden en er veel meldingen van verrommeling van de openbare ruimte zijn", aldus Verschuure.

Containers gaan open met pasje

De ondergrondse containers zijn te openen met een pasje. Daarnaast beschikken ze over een perssysteem waardoor de capaciteit vier keer groter is dan bij andere containers en zit er een sensor in die aangeeft wanneer de bak vol zit.

Op de Neude moeten vier containers komen, twee voor restafval, één voor glas en één voor papier. Deze zijn niet alleen voor ondernemers, maar ook voor bewoners van de Neudeflat te gebruiken.

Op de Mariaplaats zijn al ondergrondse afvalcontainers. Deze worden vervangen en uitgebreid. Op het Vredenburg moet nog een geschikte locatie gevonden worden.