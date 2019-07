De gemeente Utrecht heeft besloten toch weer vangrails te gaan plaatsen bij de Waterlinieweg in Utrecht. De reden hiervoor zijn een aantal ongevallen en zorgen van omwonenden.

Begin dit jaar werd gezegd dat de ongelukken incidenteel waren en dat een vangrail niet nodig was.

De Waterlinieweg werd in 2017 opnieuw ingericht met onder meer 'stiller' asfalt en busbanen. Ook de vangrails zijn toen verwijderd. Na het verwijderen van de vangrails zijn vier ongelukken gebeurd waarbij automobilisten de berm inreden. Bij een van deze ongevallen is een auto ook daadwerkelijk aan de andere kant van het fietspad in de berm beland.

Een aantal omwonenden van de Waterlinieweg en gebruikers van de fiets- en wandelpaden hebben aangegeven dat de nieuwe situatie gevaarlijk is. Ze zijn bang dat een auto na een ongeval op het naastgelegen, lager liggende fietspad of voetpad kan belanden. Het hoogteverschil tussen de Waterlinieweg en de fiets- en wandelpaden zou deze zorg vergroten.

Waterlinieweg iets veiliger geworden na herinrichting

De gemeente Utrecht heeft nu bepaald om op bepaalde plekken langs de weg afschermingsvoorzieningen te plaatsen zoals een vangrails. "Deze wordt geplaatst op de gedeeltes waar een fietspad of voetpad langs de hoofdrijbaan loopt, en geen geluidswal aanwezig is", zegt wethouder Lot van Hooijdonk.

De wethouder zegt ook dat de Waterlinieweg na de herinrichting iets veiliger is geworden. "Vanaf 2018 zijn er op de gehele Waterlinieweg 36 ongevallen geregistreerd, waarbij in totaal twee gewonden zijn gevallen. Tijdens de jaren voor de herinrichting vonden ongeveer veertig ongevallen per jaar plaats, en waren er jaarlijks zes gewonden te betreuren."