Een 22 karaats gouden ring die werd door archeologen werd opgegraven bij het het voormalig Brigittenklooster in Utrecht, blijkt een van de meest bijzondere ringen te zijn die ooit tijdens een opgraving in Nederland is gevonden. De ring werd al in 2003 gevonden, maar is nu voor het eerst uitgebreid onderzocht.

De ring werd gevonden in een kuil met een beerputvulling van een gasthuis. De middeleeuwse ring toont het gezicht van Jezus Christus, met doornenkroon, lang haar en een gespleten baard.

In gotisch schrift staat de naam 'Beatris' gegraveerd, vermoedelijk de eigenaresse van de ring. Zij was waarschijnlijk een non of hoofd van het klooster. De ring dateert uit circa 1440-1500.

Ring blijkt pelgrimage-ring

Uit recent onderzoek blijkt dat de ring een pelgrimage-ring is. Dit is een ring die bijvoorbeeld in Rome verkocht werd aan mensen die op bedevaartstocht waren.

Ringen met het gelaat van Jezus Christus worden ook wel Veronica-ringen genoemd. Een verwijzing naar de heilige Veronica. Zij depte met een doek het gezicht van Jezus, vlak voor zijn kruisiging. Daarop bleef een afdruk van zijn gelaat achter.

Deze Veronicadoek werd een van de beroemdste relieken van de Rooms Katholieke kerk. Er zijn enkele Veronica-ringen bekend in Europa, maar niet eerder werd er een gevonden die zo zwaar en rijk uitgevoerd is als deze.

Ring waarschijnlijk niet verkregen tijdens fysieke pelgrimstocht

Het is niet waarschijnlijk dat de ring is verkregen tijdens een fysieke pelgrimstocht, omdat de ring in Utrecht is gevonden. Een meer logische verklaring is een spirituele pelgrimage. Dit soort geestelijke bedevaarten vonden plaats in kloosters die evenveel dagen duurden als een voetreis. Dat was dus een 'reis' van vele weken bidden.

Ook laten de wetenschappers weten dat de ring mogelijk een link heeft met bevallingen. Een middeleeuws getijdenboek beschrijft namelijk dat 'als een vrouw bevalt van een kind en het beeld van Veronica ziet, zij verblijd en getroost zal worden in nood'.

Mogelijk werd de ring, nadat deze verkregen was tijdens een pelgrimage, gebruikt door een non toen ze hielp bij een bevalling en is deze per ongeluk in de beerput beland.