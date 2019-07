Utrecht

In Utrecht gevonden 22 karaats gouden ring blijkt zeer bijzonder te zijn

Een 22 karaats gouden ring die werd door archeologen werd opgegraven bij het het voormalig Brigittenklooster in Utrecht, blijkt een van de meest bijzondere ringen te zijn die ooit tijdens een opgraving in Nederland is gevonden. De ring werd al in 2003 gevonden, maar is nu voor het eerst uitgebreid onderzocht.