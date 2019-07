De Utrechtse oppositiepartijen hebben schriftelijke vragen gesteld over de gang van zaken rondom het indienen van het bidbook voor het Eurovisie Songfestival.

De partijen zijn niet blij dat ze niet op de hoogte zijn gehouden van de ontwikkelingen.

Volgens de oppositiepartijen hebben ze voor het laatst in mei over het Songfestival gesproken. "Daarna heeft de gemeenteraad niets meer gehoord tot het bid was ingediend. Een merkwaardig proces", aldus de fracties.

PvdA, CDA, DENK, SP, Student&Starter, Partij voor de Dieren, PVV en Stadsbelang Utrecht dienen tientallen schriftelijke vragen in.

De oppositiepartijen willen van het college weten of met het indienen van het bidbook een overeenkomst is aangegaan met de NPO of met anderen. "Is het college van mening dat indien het bid zou worden toegewezen het juridisch nog mogelijk was om terug trekken indien de gemeente dat zou wensen", staat in de schriftelijke vragen.

Utrecht heeft vorige week woensdag, net als vier andere steden, het bidbook ingeleverd. In augustus wordt bepaald in welke Nederlandse stad het Songfestival volgend jaar plaatsvindt.