Een 17-jarige jongen uit Utrecht is in de nacht van vrijdag op zaterdag na een achtervolging door Leidsche Rijn aangehouden. Even daarvoor had zijn bijrijder ingebroken bij een auto die geparkeerd stond op de Emile Hullebroeckstraat.

Een getuige zag dat er werd ingebroken bij de auto en alarmeerde rond 4.15 uur de politie. De agenten die op de melding afkwamen zagen een man wegrennen en een geparkeerde Renault Clio instappen. Deze auto reed vervolgens met gedoofde verlichting en hoge snelheid weg en negeerde het stopteken van de politie.

Tijdens de achtervolging werden meerdere spullen uit de Clio gegooid. Later bleek dit de buit te zijn die uit de geparkeerde auto was gestolen.

"Het was duidelijk dat de verdachten weinig zin hadden in een nacht cel want men deed er alles aan om uit handen van de politie te blijven. Een tegemoetkomende politieauto werd ontweken door met een snelheid van 100 kilometer per uur op de verkeerde weghelft te gaan rijden", zegt de politie in een reactie.

Bestuurder verloor macht over het stuur

De dollemansrit eindigde op de rotonde bij de Parkzichtlaan en de Burgemeester Middelweerdbaan. Deze werd linksom genomen en de minderjarige bestuurder verloor de macht over het stuur. De auto vloog met hoge snelheid uit de bocht en ramde enkele bomen.

"Het criminele avontuur eindigde in het struikgewas", aldus de politie. De 17-jarige bestuurder kon worden gearresteerd. De bijrijder wist te ontkomen. De recherche onderzoekt de zaak.