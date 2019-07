Een meerderheid van de gemeenteraad heeft donderdagnacht vóór de aanleg van een snelfietsroute tussen Utrecht en Amsterdam gestemd.

De motie is ingediend door D66. Een brede meerderheid heeft voor de aanleg van de snelfietsroute gestemd. De Amsterdamse fractie van D66 gaat eenzelfde voorstel doen in de gemeenteraad.

Volgens D66 pendelen dagelijks duizenden Utrechters en Amsterdammers met de trein of auto op en neer. "De fiets is een minder aantrekkelijk alternatief, er is immers geen goede snelfietsroute", aldus de partij.

"De afstand tussen Utrecht en Amsterdam is ook niet zo groot. Zeker niet met een elektrische fiets. Meer mensen op de fiets naar het werk is duurzamer en gezonder", zegt het Utrechts D66-raadslid Susanne Schilderman.

De afgelopen jaren is er fors geïnvesteerd in het fietsnetwerk van Utrecht. Ook wordt er momenteel gewerkt aan een snelfietsroute naar Amersfoort, en is met de gemeente IJsselstein, Woerden en Veenendaal afgesproken om een fietsroute aan te leggen.