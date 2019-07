De politie heeft woensdag in een woning aan de Bangkokdreef in Utrecht-Overvecht elf lachgastanks aangetroffen. Een aantal van de tanks stonden naast het gasfornuis.

Agenten namen een kijkje in de woning, nadat zij diverse meldingen van overlast hadden gekregen in verband met het verhandelen van lachgastanks. De tanks die in de woning werden aangetroffen wogen tussen de 3 en 6 kilo per stuk.

De gemeente legt een dwangsom op aan de bewoner, omdat de opslag van tanks in een woning in strijd is met de veiligheidseisen. De tanks moeten opgeslagen worden in een goed geventileerde ruimte, rechtop staan en beveiligd zijn tegen vallen. Zij mogen ook niet in de buurt staan van hitte- of ontstekingsbronnen.

De lachgastanks die in Overvecht werden gevonden voldeden niet aan de eisen. Ook had de bewoner geen vergunning voor het opslaan van lachgas.

De politie heeft een onderzoek ingesteld.