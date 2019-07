Utrecht stelt zich kandidaat voor het Eurovisie Songfestival 2020. Het gemeentebestuur steunt de kandidaatstelling op voorwaarde dat de Jaarbeurs en partners het evenement zelfstandig en met eigen geld organiseren, omdat het college de financiële risico’s niet in verhouding vindt staan tot de kosten.

De partners leveren woensdag, net als vier andere steden, het bidbook in. Het bidbook werd woensdagochtend overhandigd aan een fietskoerier die het in Hilversum gaat aanbieden.

Het terrein van de Jaarbeurs moet grotendeels de locatie worden voor het internationale evenement, naast enkele culturele en muzikale evenementen in de rest van de stad. Het plan is om een tent op te zetten bij de parkeerplaats van de Jaarbeurs, waar de optredens plaatsvinden.

De gemeente laat weten zich te willen richten op een "duurzaam, sociaal en innovatief" Songfestival.

'Groot geldbedrag niet gepast'

Wethouder Klaas Verschuure (economische zaken) vertelt dat het niet gepast is om een groot geldbedrag beschikbaar te stellen voor het feest. "We moeten reëel zijn op dit moment."

"Morgen bespreken de we voorjaarsnota en gaan we het hebben over bezuinigingen van 13 miljoen euro. Dan past het niet in deze tijd om heel veel geld voor een evenement als het Songfestival neer te leggen. Dat hebben we ook gewoon niet."

De gemeente geeft daarom alleen een garantie op het faciliteren van het festival op het Jaarbeursterrein en heeft verder medewerking toegezegd in de publieke taken, zoals vergunningverlening en veiligheid.

Bekendmaking in augustus

De organisatie van het Songfestival is in handen van NPO, Avrotros en de NOS, in samenwerking met European Broadcasting Union. Zij bepalen in augustus in welke Nederlandse stad het Songfestival volgend jaar plaatsvindt.

Nederland is gastland omdat Duncan Laurence dit jaar de editie in Tel Aviv won.