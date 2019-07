De Utrechtse interviewer, beleidsmaker en architect Jan Jansen is maandag op 76-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie dinsdag bekendgemaakt.

De afgelopen vijf jaar was Janssen bestuurslid van de Adviescomissie Ouderen en zette zich daarbij in voor de realisatie van woningen voor ouderen op de NPD-strook in Overvecht. Ook interviewde hij bijna 200 stadsbewoners voor de Oud-Utrechter.

Hiervan werden er 100 gebundeld in het boek 'Utrecht in 100 interviews'.

In 2018 moest hij gedwongen zijn werk neerleggen nadat er een terminale hersentumor bij hem werd geconstateerd.

"Ik ben heel dankbaar voor wat ik allemaal heb kunnen doen in mijn leven", zei hij in een interview met DUIC. "Het is belangrijk dat je je leven inricht op een manier waarop je met waardering en plezier kan terugkijken, maar ik vind ook dat je moet proberen iets na te laten. Ik heb dat heel zichtbaar kunnen doen, als architect, in Utrecht als beleidsmaker en met het boek."