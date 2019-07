Meer dan honderd Utrechters stelden zondag hun tuinen open tijdens het festival Struinen in de Tuinen. In die verschillende tuinen werden gratis optredens gegeven die varieerden van muzikale acts tot cabaret.

Er deden bekende en minder bekende tuinen mee aan Struinen in de Tuinen. Zo was er bijvoorbeeld een optreden voor de deur van Karel V en op het voor iedereen toegankelijke Teugelhof, maar er waren ook voorstellingen bij mensen in de achtertuin.

Omdat de optredens buiten waren werden de kunstenaars en het publiek blootgesteld aan de elementen. Het was weliswaar de hele dag droog maar sommige muzikanten moesten improviseren om te voorkomen dat het notenboekje wegwaaide.

"We hebben het boekje met wasknijpers vastgezet en daarom zit er een kleine tussenpauze in de muziek", vertelde de fluitist van het BeBo Blaaskwintet.

Het leek erop dat de meeste optredens goed werden bezocht. Omdat de ene tuin kleiner is dan de andere was het soms even passen en meten. Wanneer de volgende editie van Struinen in de Tuinen op de agenda staat is nog niet bekend.