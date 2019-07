Een onderzoeker van het UMC Utrecht heeft een methode ontwikkeld waarmee alvleesklierkanker in een vroeg stadium zichtbaar is bij een patiënt. Onderzoeker Vincent de Groot verrichte het promotieonderzoek voor het UMC Utrecht en het John Hopkins Hospital in Baltimore in de Verenigde Staten.

Momenteel wordt een scan gebruikt om alvleesklierkanker op te sporen. Het nadeel hiervan is is dat de tumor al een aanzienlijke grootte moet hebben om te verschijnen op zo'n scan.

"Als je wacht tot een scan aantoont dat de tumor terug is, is die alweer zo groot dat de chemo lastiger aanslaat", aldus De Groot.

Om de tumor in een eerder stadium aan te kunnen tonen heeft De Groot een bloedtest ontwikkeld waarmee alvleesklierkanker twee maanden eerder zichtbaar is dan bij een scan. Met de test wordt in het bloed gezocht naar afbraakproducten van de tumor.

De Groot volgde voor zijn onderzoek patiënten bij wie de tumor in de alvleesklier was verwijderd door een chirurg. Alvleesklierkanker is een van de kankersoorten die de slechtste behandelresultaten laten zien en de tumor keert in de meeste gevallen dan ook terug.

Test wordt aangeboden in Baltimore

"Van 60 patiënten hebben we voor en na de operatie bloed afgenomen en geanalyseerd hoe de bloedwaarden veranderen en wat er in het lichaam gebeurt. Wij zagen hoe de kanker terugkeerde, terwijl er op de scan nog niets te zien was", zegt De Groot.

De test biedt 99 procent zekerheid en wordt nu aangeboden in het Johns Hopkins Hospital. Wanneer de methode naar Nederland komt is nog niet bekend.