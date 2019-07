De horecavergunning van Café Murk aan de Anton Geesinkstraat in Ondiep is ingetrokken. Dit betekent dat de zaak moet sluiten. Dat heeft burgemeester Jan van Zanen besloten omdat er sprake is van een ernstig gevaar dat de vergunning wordt gebruikt om bijvoorbeeld crimineel geld wit te wassen.

De gemeente beschikte over een aantal gegevens over het café dat aanleiding gaf voor een zogenaamd Bibob-onderzoek. Via de Wet Bibob kunnen horecavergunningen worden geweigerd of ingetrokken indien een aanvrager of vergunninghouder in relatie staat tot strafbare feiten.

"De conclusie van het Bibob-onderzoek is dat er sprake is van een ernstig gevaar dat de vergunningen mede zullen worden gebruikt om wederrechtelijk verkregen voordeel te benutten", aldus Van Zanen.

De burgemeester zegt dat de bevindingen van het onderzoek leiden tot een teleurstellend besluit. Het besluit de vergunning in te trekken heeft betrekking op de huidige vergunninghouders, niet op de zaak.

Pand behoudt horecabestemming

Het pand behoudt daarom ook een horecabestemming. Er kan dan ook weer een café komen op die plek als er vertrouwen is in een nieuwe vergunninghouder. "Een bonafide ondernemer die zorgt voor een positieve uitstraling in de wijk Ondiep", zegt de burgemeester.

De vergunninghouders hebben nu de mogelijkheid tegen het besluit in bezwaar te gaan en daarna kunnen zij nog naar de rechter. Het café moet per 9 juli sluiten.