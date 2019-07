De twee beschoten bedrijven in Lombok en Slagerij Zuilen die op last van burgemeester Jan van Zanen de deuren moesten sluiten gaan weer open.

Van Zanen zegt dat er op dit moment geen nieuwe informatie is die aanspoort op een langere sluiting van de bedrijven.

In een brief aan de gemeenteraad legt Van Zanen uit waarom hij overging tot het tijdelijk sluiten van de zaken. "Het beschieten van de panden, waarvan één pand zelfs twee keer in een paar dagen tijd, en de op dat moment voor handen zijnde politie-informatie, is voor mij de reden geweest om tot sluiting over te gaan", aldus de burgemeester.

Slagerij Zuilen werd twee keer in korte tijd beschoten. Ook werd er een explosief voor de deur achtergelaten.

"De beschietingen en het achterlaten van een explosief zijn een ernstige verstoring van de openbare orde en een bedreiging voor de veiligheid van omwonenden, voorbijgangers, ondernemers en klanten. Dit maakte optreden noodzakelijk", schrijft Van Zanen in de brief.

Risico op meer incidenten uitsluiten

Om het risico op meer incidenten uit te sluiten heeft de burgemeester besloten om de panden te sluiten. Voor de twee zaken uit Lombok was dit op 31 mei en voor de slagerij in Zuilen op 1 juni.

Alle zaken moesten vijf weken de deuren dichthouden. Van Zanen: "Het betreft een ingrijpende maatregel voor de betrokken ondernemers, maar de genoemde algemene belangen zijn op dat moment zwaarwegender."

Onderzoek politie en OM nog niet klaar

Op dit moment is er dus geen nieuwe informatie en mogen de bedrijven weer open gaan. De burgemeester zegt dat de politie en het Openbaar Ministerie echter nog niet klaar zijn met het onderzoek.

"Indien er nieuwe feiten en omstandigheden naar voren komen word ik daar over geïnformeerd, zodat ook vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid kan worden bepaald of verdere (re)actie nodig is."

Ook explosief achtergelaten

In de nacht van 28 op 29 mei werden restaurant Arabella aan het Moskeeplein en viswinkel Blub & Blub aan de Laan van Guinea beschoten.

Slagerij Zuilen aan de Prins Bernhardlaan werd diezelfde week twee keer onder vuur genomen. Bij de laatste beschieting werd ook een explosief voor de deur achtergelaten.

Het televisieprogramma Opsporing Verzocht heeft onlangs aandacht besteed aan de beschietingen in Lombok. In het programma waren ook beelden te zien van het voorval.