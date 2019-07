De gemeente heeft hekken om de 170 jaar oude monumentale beuk in het Wilhelminapark in Utrecht geplaatst wegens het gevaar dat er takken afbreken. Het gaat steeds slechter met de beuk en daarom is het gevaarlijk om direct onder de boom te staan of lopen.

De hoge hekken zijn donderdag geplaatst om de bruine beuk in het Wilhelminapark. De boom ontwikkelt nieuwe zwammen waardoor de stam steeds slechter wordt en er zware takken uit de kroon kunnen breken.

Met de hekken wordt voorkomen dat mensen te dicht bij de boom komen. De hekken blijven voor langere tijd staan.

In 2014 schimmel ontdekt in boom

In 2014 werd ontdekt dat er een schimmel in de boom zit. De gemeente heeft toen samen met buurtbewoners maatregelen genomen om de conditie van de beuk te verbeteren en de boom te behouden.

Later ontdekte men ook parasitaire reuzenzwammen op de boom. Deze zwammen zijn pas boven de grond zichtbaar als ze onder de grond al onherstelbare schade hebben aangericht aan de wortels.

De boom was eind vorig jaar nog wel sterk genoeg en hoefde niet gekapt te worden, maar het gaat nu toch weer slechter met de beuk. In de beuk zitten enkele zware takken die zijn afgestorven. Het is onzeker hoe snel de sterkte van de boom afneemt.