Een 71-jarige man is donderdagmiddag door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot achttien jaar cel voor het doden van zijn vrouw en het stichten van brand in een flat in de Utrechtse wijk Kanaleneiland.

Ook liep een agent door zijn schuld zwaar lichamelijk letsel op. De agent moest uit het raam springen om aan de vlammen te ontsnappen en raakte daarbij zwaargewond.

Het Openbaar Ministerie (OM) had twintig jaar cel geëist tegen de man.

De meldkamer kreeg die dag omstreeks 21.10 uur een melding over een flatbrand in Utrecht. Toegesnelde agenten spoedden het flatgebouw in om eventuele slachtoffers en bovengelegen woningen te evacueren. In een van de woningen werd het lichaam van een vrouw gevonden, die later de 69-jarige echtgenote van de man bleek te zijn. Zij is door steekletsel om het leven gekomen.

Rond datzelfde moment meldde de verdachte zich bij een politiebureau. De man verklaarde: "Vrouw dood, in de woning, ik heb het gedaan", waarna hij werd aangehouden. Vlak voor zijn aanhouding heeft de man nog gebeld met een van zijn dochters, aan wie hij ook toegaf dat hij zijn vrouw had gedood en brand had gesticht.

Jerrycan en ontbrandbare vloeistoffen in woning

In de woning werden een jerrycan en sporen van ontbrandbare vloeistoffen gevonden. Op camerabeelden van een benzinestation is te zien dat de man rond 20.30 uur die avond benzine tankte.

De man heeft tijdens een eerdere zitting verklaard dat hij niet meer weet wat er die dag precies is gebeurd en dat hij met geheugenverlies kampt. De rechtbank gaat daar niet in mee. Experts hebben geen stoornis bij de man kunnen vaststellen, waardoor hij volledig toerekeningsvatbaar is.

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank onder meer gekeken naar straffen die in soortgelijke zaken worden opgelegd. Een strafverzwarende omstandigheid in de huidige zaak is dat de man zijn echtgenote, en de moeder van zijn elf kinderen, in haar eigen huis heeft gedood.