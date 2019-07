Station Leidsche Rijn is het snelst groeiende station in Nederland. Het station had in 2018 maar liefst 29 procent meer in- en uitstappers dan het jaar daarvoor. Utrecht Centraal is net als voorgaande jaren het drukste station.

Het aantal in- en uitstappers op station Leidsche Rijn steeg in 2018 naar een kleine 3.000 mensen per werkdag. Het station is daarmee voor het tweede jaar op rij de snelste groeier.

Utrecht Centraal groeide met 4 procent naar 194.000 in- en uitstappers per werkdag en blijft daarmee de grootste. Alle stations in Utrecht samen verwerkten ruim 223.000 reizigers per werkdag.

Ook andere stations in Utrecht groeien flink. Vaartsche Rijn groeide met 24 procent en Zuilen met 12 procent. Dit blijkt uit het overzicht van in- en uitstappers dat de NS jaarlijks publiceert. De NS verzamelt voor het overzicht de OV-Chipkaartdata van reizigers.