Utrecht

Liveblog Vader van slachtoffer aanslag tram Utrecht woest op Gökmen T.

Bij een aanslag in een tram in Utrecht op 18 maart 2019 vielen er in totaal vier doden. Twee anderen raakten ernstig gewond. Gökmen T. werd op de avond van de schietpartij aangehouden en heeft zijn daden bekend. Hij wordt verdacht van viervoudige moord dan wel doodslag met een terroristisch oogmerk. Maandag is de eerste inleidende zitting. Volg in dit liveblog alle ontwikkelingen.