Er wordt opnieuw een voetbaltoernooi georganiseerd om Utrechters en vluchtelingen te verbinden. Het Utrecht United Tournament is op 11 augustus bij Faja Lobi KDS.

Ongeveer vijftig Utrechters en vijftig vluchtelingen zullen in gemengde teams het veld betreden. "Een heel mooie en verbindende dag tussen jongeren. Het is heel duidelijk zichtbaar dat sport altijd verbindt. Samen worden we kampioen!", aldus een teamcaptain van vorig jaar.

Het evenement is georganiseerd door studenten en starters en is bedoeld voor deelnemers tussen 15 en 30 jaar oud. Deelname is gratis. Utrechters die willen deelnemen kunnen zich nog aanmelden.