De fusie tussen tennisverenigingen STVU en Tennisclub Rijnsweerd (TCRW) is geslaagd. De twee verenigingen stuurden eerder een brandbrief naar de gemeente.

De fusie was nodig om het voortbestaan van de twee clubs te redden. Vanaf maandag spelen de clubs samen onder de vlag van UTV Kromme Rijn.

De clubs moesten als één vereniging verder op hetzelfde sportpark omdat de banen van TCRW zouden verdwijnen door de verbreding van de A27. De eigenaar van het tenniscomplex is uitgekocht door Rijkswaterstaat. TCRW is huurder van het complex, maar moet daar in 2020 weg zijn.

Sinds 2015 werd al gesproken over het samengaan van de clubs. Begin dit jaar leek het echter te mislukken omdat er nog te weinig tijd over was.

Verenigingen stuurden brandbrief

In januari werd een brandbrief aan de gemeente gestuurd om de besluitvorming te versnellen. Voor de aanleg van drie nieuwe banen moest er veel worden geregeld, zoals de aankoop van het naastgelegen parkeerterrein, bodemonderzoek, vergunningen en financiering.

De brandbrief werd door de gemeente opgepakt, waardoor de nodige procedures in kortere tijd doorlopen werden. Het laatste woord was aan de leden van beide verenigingen.

Met 117 positieve stemmen, 2 blanco stemmen en geen enkele tegenstem was de fusie op 13 juni een feit. Sinds maandag bestaat de nieuwe vereniging UTV Kromme Rijn met ongeveer 600 leden.

Nieuwe park in oktober opgeleverd

Het tennispark van STVU wordt de nieuwe thuisbasis. Het paviljoen en de 4 banen aan de Mytylweg (naast Kampong) blijven bestaan en er worden drie nieuwe banen aangelegd.

De komende weken start de gemeente met het bouwrijp maken van de grond. Het huidige parkeerterrein is dan al niet meer bereikbaar. In oktober wordt het nieuwe park naar verwachting opgeleverd.

De leden van STVU en TC Rijnsweerd organiseren alle recreatieve activiteiten nu al samen. Vanaf 1 januari 2020 wordt ook het wedstrijdtennis – competitie, clubkampioenschappen, open toernooien – samengevoegd.