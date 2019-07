Het Wilhelmina Kinderziekenhuis van het UMC Utrecht, heeft voor het eerst een 3D hart gemaakt van een ongeboren kind. De nieuwe techniek is voor het eerst in Nederland toegepast.

Bij zo'n twee derde van de kinderen die in het Wilhelmina Kinderziekenhuis met een hartafwijking worden geboren, was deze afwijking al op de 20-weken echo te zien. Op deze echo is echter niet altijd precies zichtbaar wat er afwijkend is.

Een MRI-scan kan in deze gevallen een gedetailleerd 3D-model maken van het hart van een ongeboren kind. Dit model geeft meer duidelijkheid over de hartafwijking en biedt de mogelijkheid om al voor de geboorte een behandelplan op te stellen.

De eerste scan in Nederland is gemaakt van een moeder bij 34 weken zwangerschap. Met de resultaten van de scan is een 3D-model gemaakt van het hart en de bloedvaten van haar baby.

Tot nu toe werd de MRI-scan nog maar op enkele plaatsen in de wereld toegepast, in Europa alleen in het Verenigd Koninkrijk. De techniek kan worden gebruikt op al bestaande MRI-apparaten.