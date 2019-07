Utrecht

Burgemeester Van Zanen baalt van miscommunicatie bij aanslag Utrecht

Burgemeester van Utrecht Jan van Zanen baalt van de fouten die zijn gemaakt in de communicatie tijdens de tramaanslag in Utrecht op 18 maart. De burgervader probeert in gesprek met EenVandaag ook het positieve van de fouten in te zien. "Het leidde tot een verkeerd beeld, maar daardoor waren we wel op meer voorbereid."