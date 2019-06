Utrecht

Man in Utrecht verdacht van verspreiden propaganda voor IS

De politie heeft donderdag in Utrecht een 33-jarige man opgepakt op verdenking van deelname aan een terroristische organisatie. De man zou contacten hebben met leden van IS in Syrië en propaganda voor IS maken en verspreiden. Hij zou volgens de AIVD in 2015 geprobeerd hebben naar Syrië te reizen.