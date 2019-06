De gemeente gaat camera’s plaatsen park Lepelenburg in Utrecht. Ook bij winkelcentrum de Gagelhof in Overvecht komt cameratoezicht. Naar aanleiding van een aantal incidenten wil de gemeente meer toezicht gaan houden op deze locaties.

De gemeente kijkt per jaar op welke locaties er extra toezicht nodig is. Vanwege aanhoudende overlast en criminaliteit in de Gagelhof en Lepelenburg worden er een aantal camera’s geplaatst.

Op de Gagelhof wordt al sinds mei toezicht gehouden met flexibele camera’s, die makkelijk geplaatst kunnen worden op locaties waar tijdelijk toezicht nodig is. Deze worden nu vervangen door vaste camera’s.

Omdat de gemeenteraad het maximale aantal camera’s in de stad heeft vastgesteld op 81 worden er een aantal camera’s weggehaald op andere locaties. Deze camera’s komen van de Wolgadreef en een aantal locaties in de binnenstad waar het veiliger lijkt te worden.

Gemeente legde eerder alcoholverbod op

In november besloot de gemeente al dat overlastplegers in park Lepelenburg een verblijfsontzegging opgelegd kunnen krijgen. Het ging de gemeente vooral om overlast van alcoholisten en drugsverslaafden die vaak langdurig in het park verblijven.

Ook legde de gemeente in 2017 al een alcoholverbod op in de Gagelhof. Bezoekers en werknemers van het winkelcentrum werden regelmatig lastig gevallen door groepen die zich daar ophielden en veel alcohol dronken.