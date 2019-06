Zorginstelling Careyn heeft de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd op het verkeerde been hebben gezet tijdens een inspectiebezoek, zegt hoogleraar veiligheid en zorg Jan Klein tegen onderzoeksprogramma ZEMBLA .

De Utrechtse zorginstelling is al langer in het nieuws vanwege een omstreden verhuizing van ouderen in Tuindorp-Oost. De ouderen moesten in 1,5 jaar tijd tweemaal verhuizen omdat Careyn, eigenaar van Tuindorp-Oost, hun flat wil slopen en nieuwbouw wil neerzetten.

Sinds enkele jaren laat Careyn geen nieuwe ouderen meer toe in de flat. Daarom kwamen er jongeren wonen, maar deze jongeren moesten door de interne verhuizing de flat verlaten.

In februari maakte ZEMBLA een uitzending over de verhuizing en vroeg ook om een verslag van de inspectie. In november van 2018 zou de inspectie een bezoek hebben gebracht aan de instelling. Careyn meldde daarover: "De IGJ heeft naar aanleiding van een recent bezoek aan Tuindorp-Oost de juistheid van ons besluit uit oogpunt van kwaliteit en veiligheid bevestigd."

Hoogleraar zet vraagtekens

Inmiddels heeft het onderzoeksprogramma het inspectieverslag via de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) verkregen. Het rapport is gelezen door Jan Klein, hoogleraar veiligheid in de zorg. Hij zet vraagtekens bij de conclusie van Careyn.

Er zou volgens hem niet te lezen zijn dat de juistheid van de interne verhuizing wordt bevestigd. De inspectie zou alleen hebben gekeken of de fysieke veiligheid van de ouderen tijdens de verhuizing zelf gewaarborgd is.

Careyn blijft echter bij het standpunt dat de kwaliteit van zorg en veiligheid in de hoge flat niet te garanderen was en dat de inspectie de verhuizing ook een juiste beslissing vindt.

Oud-bewoners maken manifest

De oud-bewoners van Tuindorp-Oost hebben na de verhuizing een manifest gemaakt om de ouderenzorg te verbeteren. De groep Tegen de Onverschilligheid kwam op voor de zorg van ouderen in het zorgcentrum en woonde eerder in hetzelfde pand.

De groep pleit voor een betere ouderenzorg en voor meer samenwoonprojecten tussen jong en oud. In het manifest schrijven de initiatiefnemers: "Wij hebben een unieke kijk op het leven van ouderen, omdat we ruim twee jaar tussen de ouderen in verzorgingstehuis Tuindorp-Oost hebben gewoond, totdat Careyn besloot om ons vroegtijdig uit elkaar te trekken."

In die twee jaar zegt de groep de problemen in de ouderenzorg te hebben gezien en daarom over te zijn gegaan tot actie. Zo moet er volgens de groep meer aandacht zijn voor kwaliteit van leven, moeten de ouderen en zorgmedewerkers hun stem terugkrijgen en moeten bestuurders betrokken zijn.