Borrelbar Plank op de Voorstraat gaat sluiten en maakt daarmee plaats voor Bar Josefien. Deze nieuwe horecazaak is van dezelfde eigenaren als Café Joost en wordt alleen verhuurd voor besloten bijeenkomsten.

Aron Blankestijn en Jelte Müller namen eind 2016 Café Joost over. "Het begon als een grap. We dachten 'laten we het maar proberen'. Nu loopt het eigenlijk best wel goed en waren we weer op zoek naar een nieuwe uitdaging."

De twee besloten om Borrelbar Plank over te nemen en daar hetzelfde concept als Café Joost te beginnen. Plank opende in 2017 de deuren in het voormalige studentencafé Jij & Wij aan de Voorstraat. De zaak werd toen flink verbouwd maar het is niet het grote succes geworden.

In augustus moet Bar Josefien in bedrijf zijn.