Utrecht

Rechtbank verplicht Gökmen T. aanwezig te zijn bij zaak aanslag Utrecht

De rechtbank Midden-Nederland verplicht de 37-jarige Gökmen T. aanwezig te zijn als de zaak over de aanslag in de tram in Utrecht dient, zo is woensdag bekendgemaakt. Op maandag 1 juli vindt een niet-inhoudelijke zitting plaats in Utrecht.