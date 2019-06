De Utrechtse Bazaar is bijna failliet. Er is een forse huurachterstand bij de gemeente en er daar is de afgelopen periode geen oplossingen voor gevonden.

De Utrechtse Bazaar heeft een brandbrief gestuurd aan gemeenteraadsleden in Utrecht om een faillissement af te wenden. De problemen van de markthal aan de Groenewoudsedijk spelen al langer. De gemeente is al enige tijd in gesprek om een faillissement te voorkomen, maar de bazaar meldt dat dit nog niet is gelukt.

De Utrechtse Bazaar zegt dat ze een oplossing aangedragen hebben, maar dat die door de gemeente is afgewezen. De Utrechtse partijen GroenLinks, Stadsbelang Utrecht, CDA, D66, PvdA en ChristenUnie hebben daarom vragen gesteld over situatie van de Utrechtse Bazaar.

De rechter buigt zich over 4 weken over het geschil tussen de gemeente en de Utrechtse Bazaar. Er zou nu echter al beslaglegging bij derden zijn geweest, waardoor een faillissement onafwendbaar zou zijn.

De raadsleden willen weten waarom de uitspraak van de rechter niet is afgewacht en of er een doorstart mogelijk is.