In een bedrijfspand op het Strijkviertel in de Meern is zondag omstreeks 7.00 uur een grote brand uitgebroken, meldt de Veiligheidsregio Utrecht via Twitter.

De brandweer rukte met meerdere blusvoertuigen uit en kon zo voorkomen dat het vuur uitbreidde naar nabijgelegen panden.

De brandweer had het vuur zo'n uur na de eerste melding onder controle en is nu bezig met nablussen. Een woordvoerder gaf omstreeks 8.04 uur aan dat dit nog "enkele uren" in beslag zal nemen. Het bedrijfsgebouw is volledig afgebrand.

De brand ging gepaard met veel rookontwikkeling die in de wijde omtrek te zien was.

Voor zover bekend waren er geen mensen in het pand op het moment dat het vuur uitbrak. De oorzaak van de brand is vooralsnog onbekend.

