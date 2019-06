Bij meerdere politiecontroles in Utrecht zijn vrijdagavond ten minste elf automobilisten aangehouden voor alcohol- of drugsgebruik. De controles vonden onder andere plaats op de Helling en in de Daalsetunnel.

De bestuurders die voorbij de controle kwamen werden een fuik in gedirigeerd. In de fuik stonden meerdere agenten om een blaas- of drugstest bij de automobilisten af te nemen, laat de politie via sociale media weten.

De elf automobilisten die niet door de test heen kwamen, zijn aangehouden. Bij hun moest een extra onderzoek uitwijzen hoeveel alcohol of drugs zij precies hadden gebruikt. Op basis van die uitkomst kregen zij een bekeuring.