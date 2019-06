De gemeente gaat stoppen met het gratis wifi-netwerk in de binnenstad van Utrecht. Het is niet gelukt om een aanbieder te vinden die het netwerk gratis in stand wil houden, maakt wethouder Klaas Verschuure vrijdag bekend.

Het wifi-netwerk werd in 2014 opgezet. Volgens Verschuure was Utrecht daarmee "de eerste grote stad in Nederland met gratis snel internet".

Aanvankelijk had het netwerk dan ook veel gebruikers. Het ging om een pilot, waarbij een contract was aangegaan voor vier jaar. Dit contract loopt per 1 juli af.

Het aantal gebruikers is door de opkomst van goedkope en snellere databundels en vrij roamen in de EU sterk teruggelopen. De gemeente kon hierdoor geen aanbieder vinden die de kosten van het gratis wifi-netwerk wil dragen.

Wel blijft er gratis wifi beschikbaar in publieke ruimtes van de gemeente, zoals het stadskantoor, stadhuis, bibliotheken en wijkbureaus.