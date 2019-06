Neuropsycholoog Tanja Nijboer mag vrijdag de Betto Deelmanprijs in ontvangst nemen. Nijboer, die verbonden is aan de Universiteit Utrecht (UU), ontvangt de prijs voor haar onderzoek naar nieuwe methoden om hersenstoornissen op te sporen.

Nijboer ontwikkelde samen met haar team een virtual reality supermarkt. Hierin laten ze mensen met hersenletsel een boodschappenlijstje afwerken.

Dit is een nieuwe manier om stoornissen in de hersenfuncties te ontdekken, met name 'neglect', een aandoening waarbij de patiënt een deel van zijn omgeving negeert.

"Een stoornis als neglect is op deze wijze in een complexere omgeving met veel meer interactie te onderzoeken. Omdat we alle gegevens opslaan tijdens het uitvoeren van de taak - waar iemand is geweest, waar iemand stilstond en hoe lang, en waar iemand keek - is een veel gedetailleerder inzicht te krijgen", aldus Nijboer.

Op 21 juni neemt Nijboer de Betto Deelmanprijs in ontvangst in de Paushuize. Daar zullen zij en collega Charles Spence, professor aan de University of Oxford, een lezing geven.