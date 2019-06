De voormalige Westerkerk is donderdag officieel geopend voor publiek. De kerk werd een jaar lang intensief verbouwd en is nu een Bunk Hotel. Daarnaast is er ook een café, restaurant en bar in het pand gekomen.

Het hotel in de Westerkerk is de eerste vestiging van BUNK Hotels, maar naar verwachting wordt er binnenkort een tweede vestiging geopend in de St. Ritakerk in Amsterdam.

De Westerkerk aan de Catharijnekade moest worden verkocht. Om te voorkomen dat hij helemaal zou verdwijnen, is er gezocht naar een nieuwe invulling van de kerk. Hierdoor werd 2015 het kerkgebouw verkocht aan BUNK.

In januari 2018 was de laatste kerkdienst in de Westerkerk.