Het aantal brandweermensen in de provincie Utrecht is vorig jaar toegenomen. Dit blijkt uit een analyse van LocalFocus op basis van cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag publiceerde.

Het gaat om een toename van 10,7 procent. In 2018 ging het om 1.702 brandweerlieden en in 2019 zijn dat er een aantal meer, namelijk 1.884. In 2011 waren dat er nog 2.023.

Landelijk was er al enkele jaren sprake van een daling in het aantal brandweerlieden, tot in 2017 en 2018 een lichte toename werd gesignaleerd. Deze toename zet in 2019 dus niet door. Door het tekort aan brandweerpersoneel is het voor sommige regio's moeilijk om in nood genoeg personeel in te zetten.

In Nederland waren er begin dit jaar zo'n 24.000 brandweermensen actief. Dat zijn er net iets minder dan in 2018. In totaal gaat het om 28.000 mensen die bij de brandweer werken. 3.900 daarvan is ondersteunend personeel, zoals administratief medewerkers en baliepersoneel.