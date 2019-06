De plastic walvis in de Catharijnesingel bij TivoliVredenburg wordt volgende maand niet afgebroken, maar verlaat Utrecht pas in september. Het twaalf meter hoge kunstwerk zou oorspronkelijk in juli naar Parijs gaan, maar dat gaat niet door.

Het kunstwerk werd in januari geplaatst in het water bij TivoliVredenburg. De makers, Studio KCA, willen met het werk aandacht vragen voor de problemen van plastic soep in de oceaan.

De universiteit Utrecht haalde met behulp van verschillende partners het kunstwerk naar de stad. Aanvankelijk zou het kunstwerk in juli naar Parijs verhuizen. Toen dat niet doorging, heeft de Universiteit Utrecht, zich samen met de partners met succes ingespannen om de walvis langer in Utrecht te houden.

De walvis blijft nu nog de hele zomer in Utrecht en wordt in de derde week van september afgebroken. Het kunstwerk gaat vervolgens door naar Azië.