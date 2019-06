De gemeente heeft een mini-parcours aangelegd op de Croeselaan van enkele meters lang om ervoor te zorgen dat fietsers het fietspad gebruiken.

Fietsers die op de Croeselaan richting station Utrecht Centraal fietsen, moeten ter hoogte van de Van Zijstweg oversteken. Verschillende fietsers rijden hier over de autoweg, tegen het verkeer in, om zo de straat over te steken.

"Dit kan gevaarlijke situaties opleveren", aldus de gemeente. "Met een mini-parcours willen we zorgen dat meer fietsers de juiste oversteek gebruiken. Veel fietsers steken schuin over en dat is gevaarlijk."

Fietsers op de Croeselaan richting station Utrecht Centraal komen enkele meters voor de oversteek een groot spandoek met 'Start' tegen. Vlak voor de oversteek halen ze de finish bij het spandoek 'Goed gefietst!'.

De spandoeken van het mini-fietsparcours blijven twee weken hangen. Een week ervoor, erna en tijdens deze periode meet de gemeente het aantal fietsers op beide routes. Zo kan de gemeente erachter komen wat het effect is van de maatregel.