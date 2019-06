De politie heeft dinsdag videobeelden vrijgegeven waarop de verdachte is te zien die op zondag 12 mei een man van de trap duwt op station Utrecht Centraal terwijl hij op de vlucht is na een winkeldiefstal. Het 39-jarige slachtoffer raakte hierbij zwaargewond.

De man is nog voortvluchtig. Bij het televisieprogramma Opsporing Verzocht was dinsdagavond te zien hoe de verdachte samen met een andere man spullen steelt in de Etos op station Utrecht Centraal. Het personeel betrapt de twee en ze slaan op de vlucht.

Een van de verdachten rent de trap af naar het perron en komt daarbij in botsing met een andere man. Deze valt een paar meter van de trap en raakt zwaargewond aan zijn hoofd. Een traumahelikopter werd ingezet en het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis.

De verdachte springt vervolgens de trein in en stapt later uit in Gouda. Hij is nog niet gepakt en daarom is er besloten om de videobeelden vrij te geven. De politie roept getuigen op zich te melden.