Op Hoog Catharijne is maandag een man zwaargewond geraakt nadat hij met een scootmobiel van de trap is gevallen. Dat bevestigt de politie aan NU.nl.

De gewonde man is na hulp van een traumateam naar het ziekenhuis gebracht. De Stadskamer in Hoog Catharijne, waar het ongeval plaatsvond, is afgeschermd voor publiek.

Het is niet zeker hoe het ongeluk kon gebeuren. De politie zegt technisch onderzoek te gaan doen naar het incident. Hierbij wordt gekeken of er sprake was van een mankement.