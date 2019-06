De eerste nieuwe winkels aan de Hardebollenstraat hebben de deuren geopend. Twee Italiaans georiënteerde restaurants, een bierwinkel en een kledingwinkel zijn inmiddels open in de straat in het centrum van Utrecht.

In 2013 trok de gemeente de vergunning in van exploitanten van de peeskamers en daarmee kwam er een einde aan prostitutie in de Hardebollenstraat. Er zouden te veel misstanden zijn met prostitutie in de stad.

Vorig jaar zijn de dertien voormalige prostitutiepanden verkocht aan een nieuwe eigenaar. De lopende huurcontracten met bewoners werden overgenomen maar de tijdelijke bezetting zou gaan plaatsmaken voor een nieuwe vaste invulling.

Ondernemers, creatieve bedrijven en kleine horecagelegenheden kunnen zich vestigen in de voormalige peeskamers. De nieuwe eigenaar van de panden, Robert-Paul Caron van het Utrechtse Caron Realestate & Development, vindt dat het "de goede kant op gaat".

Pizza Beppe zit in het grootste pand

"Pizza Beppe is de grootste van de vier nieuwe huurders met zo'n 60 vierkante meter. In vergelijking met andere horecagelegenheden in de stad een klein restaurant", vertelt Caron. Zo ziet hij het dan ook graag. Ondernemers, creatieve bedrijven en maximaal vier kleine horecagelegenheden, dat was het plan.

Er is overigens nog ruimte voor ondernemers om de winkelruimte te huren, maar die moeten dan wel voldoen aan de wensen van Caron: "Ik kies kandidaten uit. Zodat het past bij de leuke straat die de Hardebollenstraat zal worden."