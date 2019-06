De gemeente Utrecht kampt dinsdag met een netwerkstoring. Daardoor is het stadskantoor telefonisch niet bereikbaar, meldt de gemeente via Twitter.

Ook werken computers niet in het stadskantoor en is het online loket op de website onbereikbaar. Daarom is het tijdelijk niet mogelijk om digitaal een afspraak te maken.

De gemeente schrijft dat ze hoopt dat "dit snel is opgelost".

Mensen die dinsdag een afspraak hebben voor het afhalen van een rijbewijs, identiteitskaart of paspoort, of een aangifte moeten doen voor geboorte of overlijden, kunnen alsnog langskomen op het stadskantoor. Alle andere afspraken zullen verplaatst moeten worden.



Het is nog onbekend hoe lang de storing zal duren.