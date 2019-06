Het personeel van NS Veiligheid en Service is op zoek naar de eigenaar van een kat die op Utrecht Centraal rondloopt.

Dit laat de NS weten in een bericht op Facebook. "Hij/zij is vannacht al meerdere malen zonder geldig vervoersbewijs op bezoek geweest op station Utrecht Centraal. Ondanks dat wij dit door de vingers zagen, is het natuurlijk wel gevaarlijk voor dit beestje tussen al die grote treinen!" schrijft de NS.

Ook laat de NS weten dat de dierenambulance het beestje niet kon komen ophalen. "In ons takenpakket zit het ophalen van gewonde dieren of hele jonge katten. Voor zover wij weten gaat dit om een gezonde kat. Het gebeurt vaker dat gezonde katten in of rond stations lopen", laat een woordvoerder van dierenambulance Utrecht aan NU.nl weten.

"Bovendien zou de eigenaar de ritkosten moeten betalen als wij de kat wel zouden ophalen en thuisbrengen. Dat kan geweigerd worden", aldus de woordvoerder.