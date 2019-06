Restaurantketen Loetje schrijft op Facebook geschrokken te zijn van het nieuws dat een sollicitant gediscrimineerd zou zijn bij de Utrechtse vestiging. Er zouden verschillende kleinerende opmerkingen gemaakt zijn tegen een jongen van Surinaamse komaf.

De jongen wilde gaan werken bij de Utrechtse vestiging van het restaurant. Echter zou hij tijdens zijn sollicitatiegesprek te horen hebben gekregen dat hij het beter in Breda kon proberen omdat 'daar meer buitenlanders werken'.

Een kennis van de sollicitant schreef er vrijdag over op Facebook: "Er werden tijdens het gesprek opmerkingen gemaakt als 'wat eet jij thuis? Alleen rijst zeker?' en 'misschien kan je beter in Breda solliciteren, daar werken meer buitenlanders'. Verder kreeg hij de vraag 'wat voor werk doen je ouders, zus en broer?'."

'We nemen afstand van welke vorm van discriminatie dan ook'

Volgens de vriendin kwam de jongen huilend thuis. Hierna kreeg het restaurant op sociale media veel kritiek. Loetje schreef vrijdag in een reactie enorm geschrokken te zijn van het nieuws.

"Wat we nu kunnen melden is dat Loetje afstand neemt van welke vorm van discriminatie dan ook en wij betreuren het ten zeerste wat er is gebeurd", aldus het restaurant. Tevens meldde de keten dat er een onderzoek naar het voorval is ingesteld en dat er contact is gezocht met de sollicitant.