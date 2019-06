De in maart geopende sportschool Rocycle aan de Kaatstraat in Utrecht moet tijdelijk de deuren sluiten vanwege een deel van het plafond dat losgelaten is. Dit moet gerepareerd worden.

De reparatie van het plafond neemt ongeveer een maand in beslag. Leden van de sportschool hebben allemaal bericht ontvangen over de tijdelijke sluiting.

Rocycle is een fitnessonderneming waarbij in een donkere ruimte en op up tempo-muziek het hele lichaam wordt getraind. Naast drie Amsterdamse vestigingen opende onlangs ook een Rocycle in Utrecht.