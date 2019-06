Het Centraal Museum opent dit najaar een expositie over twee Utrechtse bouwprojecten: Kanaleneiland en Hoog Catharijne. De tentoonstelling heet Dromen in beton en gaat volgens het museum over "twee utopische bouwprojecten met een onstuimige geschiedenis".

Kanaleneiland en Hoog Catharijne werden ooit gepresenteerd als oplossing voor het woningtekort en het verkeersvraagstuk. "Toch leken beide projecten binnen enkele decennia eerder symbool te staan voor problemen dan voor oplossingen", aldus het museum.

Volgens artistiek directeur Bart Rutten vertellen de wijken Hoog Catharijne en Kanaleneiland veel over hoe snel onze wensen en ideeën over wonen en werken veranderen. "Beide bouwprojecten werden zowel aanbeden als verguisd en herrijzen nu weer. In de tentoonstelling stellen we de vraag welke invloeden dit veroorzaken, en vooral welke rol mensen hier zelf in spelen."

Tijdens de tentoonstelling zijn zowel nieuwe als oude werken te zien. Zo werkten beeldend kunstenaars Zachary Formwalt, Mounira Al Sohl en Jan van de Pavert aan nieuwe werken in opdracht van het Centraal Museum. "En we nemen een duik in het verleden met ontwerpen van Gerrit en Wim Rietveld, Gispen, Pastoe, Artifort en Martin Visser", aldus Rutten.

Persoonlijke verhalen komen ook aan bod

Naast de verschillende werken spelen ook persoonlijke verhalen een belangrijke rol bij de tentoonstelling. Verhalen van bewoners uit de begintijd van Kanaleneiland worden verteld en ook ondernemers en bewoners die van het begin in Hoog Catharijne wonen komen aan het woord.

De tentoonstelling bevat naast hedendaagse kunst onder andere foto, film, mode en meubels. Het is van 28 september tot en met 19 januari te bezoeken in het Centraal Museum.