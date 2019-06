De 25-jarige Lorenzo S., die wordt verdacht van het doden van zijn vriendin afgelopen februari in Utrecht, wordt ter observatie opgenomen in het Pieter Baan Centrum (PBC). Dat bepaalde de rechtbank in Utrecht donderdag tijdens de eerste inleidende zitting van de zaak.

S. was niet bij de zitting aanwezig, tientallen familieleden en vrienden van het 23-jarige slachtoffer wel. S. wordt verdacht van doodslag. Hij zou zijn vriendin meerdere keren tegen het hoofd hebben geschopt en geslagen in de City Campus Max-flat op het Utrechtse Europaplein. De vrouw overleed enkele dagen later.

De advocaat van S. liet na afloop weten dat haar cliënt bewust heeft gekozen om niet naar de rechtbank te komen, onder meer omdat hij de confrontatie met de familie van het slachtoffer niet wil.

"S. ontkent dat hij haar heeft gedood. Hij heeft uitgebreid verklaard dat ze met haar hoofd op een tafel is gevallen. Dat zal hij later ook in de rechtbank doen, maar nog niet nu."

Advocaat: 'S. is erg emotioneel'

Volgens de advocate sluiten de bevindingen van de patholoog de lezing van S. niet uit. S. is erg emotioneel door de zaak, stelt ze. "Hij voelt zich ook nabestaande."

De volgende, wederom inleidende zitting, is op 3 september. De zaak dient waarschijnlijk inhoudelijk pas begin 2020.