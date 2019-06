De Utrechtse gemeenteraad voert komende donderdag een spoeddebat over de veiligheid in Utrecht. Aanleiding voor het debat zijn de recente schietincidenten in de stad, bevestigt een woordvoerder van de gemeente Utrecht dinsdag aan NU.nl.

De Utrechtse fracties van de VVD, CDA, PVV en Stadsbelang Utrecht hebben het debat aangevraagd.

Volgens Cees Bos, fractievoorzitter van Stadsbelang Utrecht, moet er meer geld en mankracht naar de politie. "De schietpartijen zijn de directe aanleiding, maar het gaat ook over hulpverleners die worden aangevallen, auto’s die worden vernield in Zuilen en ga zo maar door. We krijgen onderhand Italiaanse toestanden hier, we moeten voorkomen dat Utrecht een soort Palermo aan de Vecht wordt."

Ook raadslid Bulent Isik (PvdA) zei eerder dat de landelijke en lokale overheid tekortschiet in het "waarborgen van de veiligheidsbehoefte". "Utrecht is niet meer zo veilig is als wij met elkaar zouden willen."

Drie schietincidenten in een week tijd in Lombok

De Utrechtse wijk Lombok werd vorige week opgeschrikt door drie schietincidenten. Allereerst in de nacht van dinsdag op woensdag. Toen werd een vishandel aan de Laan van Nieuw Guinea beschoten, evenals een gebouw aan het nabijgelegen Moskeeplein. Niemand raakte gewond. Burgemeester Jan van Zanen besloot die twee panden voor vijf weken te sluiten op advies van de politie.

Ook donderdag was er een schietincident in Lombok. Toen overleed een man aan zijn verwondingen op de Kanaalstraat in de wijk, nadat hij was beschoten door vooralsnog onbekende daders. Zij sloegen na het schietincident op de vlucht en zijn nog niet aangetroffen.

Ook schietincident in Zuilen

In diezelfde week werd tevens een slagerij aan het Prins Bernhardplein in Zuilen twee keer beschoten. Niemand raakte gewond. Ook dit pand is per direct gesloten door de burgemeester.

Het is onbekend of er een verband tussen de incidenten is.