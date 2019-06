Het faillissement van Utrecht Centrum voor de Kunsten (UCK) is niet het gevolg van de werkwijze van de gemeente, maar van de organisatie zelf. Dat schrijft de gemeente Utrecht in een brief aan de raad.

De gemeente wil met de brief opheldering geven over de situatie bij het UCK.

Vorige maand werd duidelijk dat het UCK de gemeente voor de rechter sleept om het naderende faillissement te voorkomen.

Het UCK heeft al jaren financiële problemen. Vorig jaar werd duidelijk dat de gemeente het zat was en werd besloten geen extra subsidie meer te verlenen aan de instelling. Het faillissement zou volgens het UCK echter het meest ongunstige scenario zijn.

Wethouder Anke Klein schrijft: "Het is ons opgevallen dat verschillende beelden leven over de situatie waarin het UCK zich bevindt. Zo wordt gesteld dat de gemeente doelbewust aanstuurt op een faillissement, waar feitelijk het faillissement een gevolg is van het gegeven dat het UCK er niet in is geslaagd om sinds de aankondiging in 2013 en met herhaaldelijke steun vanuit de gemeente een sluitende exploitatie te realiseren."

UCK heeft twijfels over rechtmatigheid faillissement

De instelling is het niet eens met de visie van de gemeente. Door de manier waarop de gemeente de zaak zou willen afhandelen zou het UCK eind juli faillissement moeten aanvragen. De instelling heeft kritiek op haastwerk van de gemeente.

De overheid zou daarmee de belangen van de stichting beschadigen. Ook heeft het UCK twijfels over de rechtmatigheid van het "vooropgezette" faillissement.

Er lopen momenteel juridische procedures van het UCK tegen de gemeente.