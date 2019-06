De rechtbank van Utrecht heeft maandag een 24-jarige man veroordeeld tot twee jaar celstraf en tbs met voorwaarden, wegens de verkrachting van twee minderjarige meisjes. De man was al schuldig bevonden, maar de rechter had hem door een gebrek aan advies van een psycholoog en psychiater geen straf opgelegd. Dat advies is er inmiddels.

De man had in 2016 met een veertienjarig meisje contact gelegd via Instagram en met haar afgesproken in de woning van zijn moeder. In de slaapkamer drong hij aan op seks en dwong haar. Het meisje is onder meer in haar gezicht geslagen.

In 2017 verkrachte hij een ander veertienjarig meisje. In beide gevallen was de man bewust van hun leeftijd en het feit dat zij geen seksuele handelingen wilden verrichten.

Inmiddels is duidelijk dat de man verminderd toerekeningsvatbaar is en meerdere stoornissen heeft. Hij heeft volgens deskundigen intensieve behandeling nodig, maar zij zijn het niet eens over hoe deze behandeling eruit moet zien.

De rechter meent dat de man klinische behandeling nodig heeft en de veroordeelde moet hier verplicht aan meewerken. Om te voorkomen dat de man niet onbehandeld kan terugkeren naar de maatschappij, is de behandeling gekoppeld aan tbs met voorwaarden.