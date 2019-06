Utrecht

Onderzoek: 'Meeste ongelukken in gemeente op Amsterdamsestraatweg'

Op de Amsterdamsestraatweg gebeurden van 2015 tot en met 2018 verreweg de meeste verkeersongevallen in de gemeente Utrecht. In die periode waren er 155 ongelukken waarvan 45 met letsel. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door ICT-bureau VIA in opdracht van politie en verzekeraars.